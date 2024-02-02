02 Şubat 2024, Cuma
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Nesli tehlike altında! "Ormanın Hayaleti" Sivas'ta böyle görüntülendi
Nesli tehlike altında olan ve görüntülenmesi zor olduğu için 'Ormanın hayaleti' olarak anılan Vaşak Sivas’ın Zara ilçesinde vatandaşlar tarafından görüntülendi. Araçları ile seyir halinde olan vatandaşlar Vaşağı fark edince aracı durdurdu. Cep telefonuna sarılan vatandaşlar Vaşağı görüntülemeyi başardı. Bir süre vatandaşları izleyen Vaşak, daha sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı.