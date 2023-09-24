24 Eylül 2023, Pazar
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Neşet Ertaş'ın vefatının 11. yılı
Bugün 25 Eylül, Neşet Ertaş'ın vefatının 11. yılı. Bozkır'ın Tezenesi'ydi o. Elinde sazıyla türküleri, bozlaklarıyla türk halkının aşkını hasretini dillendirdi hep Büyük Usta Neşet Ertaş. işte büyük ustanın hikayesi.