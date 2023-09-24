Bugün 25 Eylül, Neşet Ertaş'ın vefatının 11. yılı. Bozkır'ın Tezenesi'ydi o. Elinde sazıyla türküleri, bozlaklarıyla türk halkının aşkını hasretini dillendirdi hep Büyük Usta Neşet Ertaş. işte büyük ustanın hikayesi.