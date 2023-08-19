Nemli ve bunaltıcı hava psikoloji bozuyor! Hava durumuna göre panik atak ve mod düşüklüğü

Sıcak hava ve yüksek nem, bıkkınlık, öfkelenme gibi bir çok sıkıntıya yol açıyor. Psikolojiyi olumsuz etkileyen havalar için yapılması gerekenleri A Haber ekipleri ekrana taşıdı

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