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Nemli ve bunaltıcı hava psikoloji bozuyor! Hava durumuna göre panik atak ve mod düşüklüğü

A Haber
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Giriş: 19.08.2023 10:18
Sıcak hava ve yüksek nem, bıkkınlık, öfkelenme gibi bir çok sıkıntıya yol açıyor. Psikolojiyi olumsuz etkileyen havalar için yapılması gerekenleri A Haber ekipleri ekrana taşıdı
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