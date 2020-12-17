Nehre uçan araçta mahsur kaldılar! Baba ve oğul için zamana karşı yarış

ABD'de baba ve iki oğlunu taşıyan araç nehre uçtu.Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine zamana karşı yarış verildi. O anlar polis kamerasına yansıdı.

ABD'nin Florida kentinde bir araç nehre uçtu. Polis aileyi kurtarmak için zamanla yarıştı. Nehre uçan araç takla atıp suya saplandı. Araçta baba ile 2 oğlu vardı. Araçtan sadece 12 yaşındaki çocuk çıkabildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı ile bölgeye sevk edilen ekipler zamana karşı yarış verdi.

Baba ve 4 yaşındaki oğlu da sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Kurtarma anları polis kamerasına yansıdı. Baba ve iki oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Nehirden çıkarılan araç ise kullanılamaz hale geldi.

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