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Nefes kesen kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı

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Giriş: 15.10.2023 16:52
Adıyaman’da motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelisi olarak aranan N.Ç. isimli şahsı Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında fark eden Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis şahsı durdurmak istedi. Bu esnada polisleri fark eden şahıs kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile şahıs arasında yaşanan kovalamaca Yeşilyurt Mahallesi'nde ara sokaklara kadar devam etti. Şahsın yakalanması için bölgeye çok sayıda sivil ve resmi polis ekipleri sevk edildi. Mahalleyi adeta abluka altına alan polis ekipleri, şahsın bir evin terasına girerek saklandığını tespit etti. Polis ekipleri şahsı burada yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık şüphelisi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Nefes kesen kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı
Nefes kesen kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı
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