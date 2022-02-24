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Neden tayt giydin dayağı hastanelik etti!

DHA
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Giriş: 24.02.2022 17:05
Sultangazi'de yaşayan 44 yaşındaki Zafer Bozkurt, iddiaya göre tayt giydiği gerekçesiyle 22 yaşındaki eşi Esra Bozkurt'u öldüresiye dövdü. Kafatasında çatlaklar oluşan genç kadın yaşadığı, "Gözümü açtığımda hastanedeydim. " dedi. Saldırgan eş ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Neden tayt giydin dayağı hastanelik etti!
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