24 Şubat 2022, Perşembe
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Neden tayt giydin dayağı hastanelik etti!
Sultangazi'de yaşayan 44 yaşındaki Zafer Bozkurt, iddiaya göre tayt giydiği gerekçesiyle 22 yaşındaki eşi Esra Bozkurt'u öldüresiye dövdü. Kafatasında çatlaklar oluşan genç kadın yaşadığı, "Gözümü açtığımda hastanedeydim. " dedi. Saldırgan eş ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.