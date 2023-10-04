Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde kan aktı! Profesör profesörü silahla vurdu

Konya'da bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Tahir Uluç, fakültedeki odasında silahla vuruldu. Olayla ilgili olarak Prof. Dr. Galip A. gözaltına alındı.