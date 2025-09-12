NATO sınırında drone savaşları! Polonya Belarus ile sınırı kapattı

Rus İHA'larının, Polonya hava sahasına girmesinin yankıları sürüyor. Polonya diken üstünde. Belarus ile tüm sınır kapılarını tamamen kapatan Polonya sınıra barikatlar kurdu. Ukrayna lideri Zelenskiy ise Avrupa'ya ortak bir hava savunma sistemi kurmayı teklif etti. Dakikalar önce de Kremlin'den Rusya ve Ukrayna müzakerelerine ilişkin açıklama geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

