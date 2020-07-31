NASA'dan Salda Gölü paylaşımı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan ve turkuaz rengindeki suyuyla öne çıkan Salda Gölü ile ilgili resmi Twitter hesabından paylaşım yaptı. NASA paylaşımında, Mars'taki Jezero krateri ile Salda Gölü'nün büyük benzerlikler taşıdığı belirtildi. NASA'dan yapılan Salda Gölü paylaşımında "Mars'taki Jezero Krateri'ne gidemeyebilirsiniz, ancak Salda Gölü'nü ziyaret edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.