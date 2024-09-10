Narin’in mezarına ziyaret! A Haber bölgede

Narin'in Güran cinayeti ile ilgili soruşturma sürüyor. Küçük kızın toprağa verildiği köyünde yas ve derin sessizlik var. Gözaltında bulunan 24 şüpheli için 1 gün ek gözaltı süresi istendi. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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