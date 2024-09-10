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Narin cinayetinin itirafçısının oğlu: Ona artık baba demem

Narin cinayetinin itirafçısının oğlu: Ona artık baba demem

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 09:29
8 yaşın Narin’in cansız bedenini dereye götürüp gömen itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın oğlu, “Babamın öyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum, eğer yapmışsa da artık bir şey diyemiyorum. Bu saatten sonra o insana 'baba' demem. Biz de altı kardeşiz ve bunu yapanın bizim babamız olduğuna inanmak istemiyoruz.” dedi.
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