Narin cinayetinin itirafçısının oğlu: Ona artık baba demem

8 yaşın Narin’in cansız bedenini dereye götürüp gömen itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın oğlu, “Babamın öyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum, eğer yapmışsa da artık bir şey diyemiyorum. Bu saatten sonra o insana 'baba' demem. Biz de altı kardeşiz ve bunu yapanın bizim babamız olduğuna inanmak istemiyoruz.” dedi.

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