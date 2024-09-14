Narin cinayetinde şüphelileri bekleyen cezalar!

Tüm Türkiye'yi üzen narin olayında soruşturma süreci devam ediyor. Anne ve abinin de aralarında olduğu 11 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı. Peki zanlıları bekleyen cezalar ne? Detaylar haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN