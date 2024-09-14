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Narin cinayetinde şüphelileri bekleyen cezalar!

Narin cinayetinde şüphelileri bekleyen cezalar!

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.09.2024 11:56
Tüm Türkiye'yi üzen narin olayında soruşturma süreci devam ediyor. Anne ve abinin de aralarında olduğu 11 kişi çeşitli suçlardan tutuklandı. Peki zanlıları bekleyen cezalar ne? Detaylar haberimizde...
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