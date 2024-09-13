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Narin cinayetinde anne Yüksel Güran'ın şüpheli telefonları!

Narin cinayetinde anne Yüksel Güran'ın şüpheli telefonları!

Ahmet Çakar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 13:25
Narin Güran cinayetinde soruşturma süreci devam ediyor. Dün adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden içlerinde Narin’in amcası, annesi ve ağabeyinin de olduğu 8 kişi tutuklandı. Devam eden soruşturmada çapraz sorgu ile çelişkiler ortaya çıktı. A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman önemli bilgiler paylaştı.
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