Narin cinayetinde anne Yüksel Güran'ın şüpheli telefonları!

Narin Güran cinayetinde soruşturma süreci devam ediyor. Dün adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden içlerinde Narin’in amcası, annesi ve ağabeyinin de olduğu 8 kişi tutuklandı. Devam eden soruşturmada çapraz sorgu ile çelişkiler ortaya çıktı. A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman önemli bilgiler paylaştı.

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