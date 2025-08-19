Narenciyelerde ‘Akdeniz Meyve Sineği’ uyarısı

Adana'da son 95 yılın en sıcak günlerinde narenciye ürünlerinin dalında yanması ‘Akdeniz Meyve Sineği'ne besin kaynağı oluşturdu. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, sineğin popülasyonunun şu anda olmadığını ancak artabileceğine karşı uyarılarda bulunup meyvelerin gömülmesi gerektiğini söyledi.