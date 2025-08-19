19 Ağustos 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Narenciyelerde ‘Akdeniz Meyve Sineği' uyarısı
Adana'da son 95 yılın en sıcak günlerinde narenciye ürünlerinin dalında yanması ‘Akdeniz Meyve Sineği'ne besin kaynağı oluşturdu. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, sineğin popülasyonunun şu anda olmadığını ancak artabileceğine karşı uyarılarda bulunup meyvelerin gömülmesi gerektiğini söyledi.