Kars çoban köpeği koruma altına alındı: İri yapısı ve güçlü duruşuyla öne çıkıyor

Anadolu'nun kadim topraklarından biri olan Kars’ta, yüzyıllardır sürülerin ve kazların sadık bekçiliğini yapan "Kars Türk Çoban Köpeği", heybetli duruşu ve zorlu iklim şartlarına dayanıklılığıyla göz kamaştırıyor. 2002 yılında coğrafi işaret tescil belgesi alarak tescillenen bu özel ırk, dondurucu soğuklara meydan okuyan kalın postu, sadakati ve korumacı kimliğiyle bölge hayvancılığının en güvenilir muhafızı olarak biliniyor.