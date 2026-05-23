CHP’de kritik toplantı sona erdi! Kulislerde konuşulan son gelişmeler A Haber’de

Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaklaşık 5,5 saat süren kritik Parti Meclisi toplantısının ardından kriz derinleşti. Özgür Özel’in, “Tabandaki öfkeyi dindirmek için hemen kurultay” çağrısına karşılık Kemal Kılıçdaroğlu’nun süreci zamana yayma yaklaşımı, parti içindeki görüş ayrılıklarını daha da belirgin hale getirdi. İki liderin oluşturacağı özel heyetlerin, kurultay takvimi ile Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze dönüş sürecini masaya yatırması beklenirken, Özgür Özel’in “Gelsin burada kurultayı başlatsın” çıkışı CHP’deki çift başlı tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.