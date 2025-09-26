26 Eylül 2025, Cuma

Müteahhitten parasını alamayan taşeron intihara kalkıştı

Müteahhitten parasını alamayan taşeron intihara kalkıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 01:27
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi’nde meydana gelen olayda; G.B., bir inşaat için anlaştığı müteahhitten iddiaya göre parasını alamayınca intihar etmek için 15 katlı inşaatın 8’inci katına çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, G.B.’yi ikna etmek için yanına çıkarken, itfaiye ekipleri de inşaatın yanına atlama yatağı kurdu. G.B. balkonun demirlerine oturarak, aşağı sarkarken yürekleri ağıza getirdi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu G.B. ikna edilerek, aşağı indirildi.
