19 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Muş’ta 1600 rakımlı köy karlar altında kaldı! Kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu

Muş’ta 1600 rakımlı köy karlar altında kaldı! Kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.12.2021 10:50
Muş’ta 1600 rakımlı Yukarıyongalı köyü adeta kara gömüldü. Kar kalınlığının iki gün içerisinde 60 santimetreyi bulduğu yerleşim yerinde evler ve araçlar karlar altında kaldı.

Muş'un merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan 1600 rakımlı Yukarıyongalı köyü, akşam saatlerinde etkili olan yağışla kar altında kaldı. 2 günde hemen hemen 60 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, evleri, araçları ve traktörleri kara gömdü.

SOKAKLARA İŞ MAKİNELERİ GİREMİYOR

İş makinelerinin giremediği dar sokaklarda da vatandaşlar kürek yardımıyla patika yollar açarak evlerine ulaşmaya çalışıyor.

"1 METREYİ AŞAN KAR KÜTLELERİ VAR"

Köy sakinlerinden Eyüp Omur, 2 günden bu yana kar yağışının devam ettiğini söyledi. Kar kalınlığının 50 santimetreye yaklaştığını anlatan Omur, "Çatılardan düşen karlarla kapıların önünde 1 metreyi aşan kar kütleleri var.

"6 AYA YAKIN KAR ALTINDA KALIYORUZ"

Biz kapıların önünü açarak evlere gitmeye çalışıyoruz. İş makinesinin giremediği yerleri küreklerle, ellerle açıyoruz. 6 aya yakın kar altında kalıyoruz. Köyümüz şu anda kar altında kaybolmuş durumda. Bazı yerlerde çatı ve zemin birleşmiş" dedi.

Karı eğlenceye dönüştüren çocuklardan İsa Özçelik ise, "köyümüzde çok fazla kar yağıyor. Arkadaşlarımızla kar topu oynuyoruz. Bu yıl mevsimin ilk karında eğleniyoruz" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu
Kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu
Rusya’dan Türkiye’ye uzanan bir hikaye
Rusya’dan Türkiye’ye uzanan bir hikaye
Beyaza büründü! İşte yurttan kar manzaraları
Beyaza büründü! İşte yurttan kar manzaraları
Kırmızı yanınca ortalık karıştı
Kırmızı yanınca ortalık karıştı
Alkollü sürücü doktora kafa attı!
Alkollü sürücü doktora kafa attı!
İzmir’de fırtına: Direkler devrildi ağaçlar kökünden söküldü
İzmir'de fırtına: Direkler devrildi ağaçlar kökünden söküldü
Bursa’da feci kaza: Uçuruma yuvarlandılar!
Bursa'da feci kaza: Uçuruma yuvarlandılar!
Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı
Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı
2 genç donmak üzereyken böyle kurtarıldılar
2 genç donmak üzereyken böyle kurtarıldılar
Ankara’da zincirleme trafik kazası
Ankara’da zincirleme trafik kazası
Yolcu otobüsü devrildi! Ölüler var
Yolcu otobüsü devrildi! Ölüler var
Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
Daha Fazla Video Göster