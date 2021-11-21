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Müslüme’nin otopsi raporunda neler vardı? Müslüme Yağal’ı evden 7 km uzağa kim götürdü? Aile bireyler karakolda ne anlattı?

A Haber
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Giriş: 21.11.2021 10:31
Son dakika haberi... Yörük kızı Müslüme Yağal'ın neden öldüğü kim tarafından öldürüldüğü merak konusu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma gizlilik esasına göre devam ediyor. Dün Karaman’da toprağa verildi minik Müslüme’nin cansız bedeni. Cenaze törenine öz annesi babası ve kardeşleri gidemedi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. Uğur, "Aile fertlerinin sorgulaması devam ediyor. Diğer taraftan da resmi olmayan bilgiler doğrultusunda 10 günlük arama sonrasında Müslüme’nin cansız bedeni bulunmuştu ancak görgü tanıklarının ifadesine göre cesedin 10 günlük olmadığı yönünde bilgiler aldığımızı söyleyebiliriz. Cesedin birkaç günlük olduğu ifade ediliyor. Diğer taraftan da Müslüme’yi bir kadın çoban bulmuştu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre cesedin etrafında herhangi bir kan izi olmadığı yönünde bilgiler var elimizde. Cesedin de vücut bütünlüğünün korunduğu yönünde bilgiler var. Herhangi bir darp izi olmadığı yönünde." dedi.
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