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Müslüme Yağal olayında son dakika gelişmesi! Müslüme'nin dedesi babası mı çıktı? Şoke eden DNA raporu sonrası Müge Anlı konuştu: Başka türlü bir hikaye var!

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Giriş: 26.11.2021 14:07
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Yörük kızı küçük Müslüme'nin ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ekipler tarafından günlerce aranan 3 yaşındaki kız, kaybının onuncu gününde cansız halde bulundu. Gözaltında bulunan aile fertlerinden dedesi tutuklandı. DNA analizinde sapık dede hakkında herkesi şoke eden bir gerçek daha ortaya çıktı. Müge Anlı da bu sabah yayınlanan programında "Başka türlü bir hikaye var orada" açıklamasında bulunurken, yayın yasağı olduğu için daha fazla konuşamayacağını belirtti.
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