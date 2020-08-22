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Murda’nın konserinden skandal görüntüler! Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı

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Giriş: 22.08.2020 09:04
Güncelleme:22.08.2020 09:09
Ünlü rap müzik sanatçısı Murda, Bodrum Gümbet'te bulunan Alora Beach isimli bir mekanda dün gece sahne aldı. Onlarca kişinin bulunduğu mekanda insanları eğlendiren Murda'nın konser alanında skandal görüntüler yer aldı. Maskesiz eğlenilen ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı konser alanında herkesin iç içe eğlenmesi tepkilere neden oldu.

Ünlü rap müzik sanatçısı Murda, Bodrum Gümbet'te bulunan Alora Beach isimli bir mekanda dün gece sahne aldı. Onlarca kişinin bulunduğu mekanda insanları eğlendiren Murda'nın konser alanında skandal görüntüler yer aldı.

Maskesiz eğlenilen ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı konser alanında herkesin iç içe eğlenmesi dikkat çekti. Her geçen gün artan koronavirüs salgını döneminde böyle bir tedbirsizliğin yaşandığı Gümbet'teki konsere tepki yağdı.

Ayrıca aynı mekanın geçtiğimiz günlerde de yine başka eğlenceler düzenlediği ve burada da maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Koronavirüs gibi ciddi bir salgın nedeniyle dünyada yüzbinlerce insan ölürken sırf eğlence uğruna yapılan bu tedbirsizlik skandal olarak yorumlandı.

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