Murat Aci davasında para tartışması! 20 milyon lira ve 2 daire iddiası

Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada, geçen hafta sürpriz bir gelişme yaşanmış, Aci'nin eşi şikayetini geri çekmişti. Uzlaşma yoluyla sağlanan bir gelişmeydi bu. Şükriye Aci "maddi ve manevi tüm zararım karşılandı" demişti. Eş Aci'nin, Cihantimur ailesinden aldığı meblağla ilgili birçok iddia atıldı ortaya. Genç kadın,yalanladı hepsini ama yeni bir tutar daha konuşulmaya başladı. Söz konusu rakam 20 milyon lira ve Kadıköy'de 2 daire.

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