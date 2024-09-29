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Muhasebesinde başladığı işin ustası oldu

Muhasebesinde başladığı işin ustası oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 12:04
Rize'de ön muhasebeci olarak girdiği ses sistemi üzerine çalışan dükkanda usta olan Ebru Yıldız, bütün kadınlara güven veriyor.
Muhasebesinde başladığı işin ustası oldu
Muhasebesinde başladığı işin ustası oldu
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