Muhammed Ali'nin şortu açık artırma ile satılacak

Ünlü boksör Muhammed Ali'nin şortu açık artırma ile satışa sunulacak. Müzayede evinden yapılan açıklamaya göre dünyaca ünlü boksörün tüm zamanların en büyük dövüşlerinden biri sayılan "Thrilla in Manila" dövüşünde giydiği şort açık artırma ile satılacak. Açıklamada şortun 6 milyon dolara kadar alıcı bulabileceği belirtildi.

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