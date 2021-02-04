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Muhabbet kuşu ölen Zeynep'in gözyaşları
Son dakika haberi... Kayseri'de muhabbet kuşu ölen 5 yaşındaki Zeynep gözyaşlarına hakim olamadı. İşte A Haber BİP ihbar hattına gelen o görüntüler...
A Haber BİP ihbar hattına gelene görüntünün adresi Kayseri. Muhabbet kuşu ölen küçük 5 yaşındaki Zeynep gözyaşlarına hakim olamadı.
Zeynep ölen muhabbet kuşu için 'Dışarıya da çıkarmadık, evde koronavirüs de yoktu. Yavrum, yüreğimin parçasıydın sen' diyerek ağladı