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Muhabbet kuşu ölen Zeynep'in gözyaşları

A Haber
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Giriş: 04.02.2021 15:02
Güncelleme:04.02.2021 15:48
Son dakika haberi... Kayseri'de muhabbet kuşu ölen 5 yaşındaki Zeynep gözyaşlarına hakim olamadı. İşte A Haber BİP ihbar hattına gelen o görüntüler...

A Haber BİP ihbar hattına gelene görüntünün adresi Kayseri. Muhabbet kuşu ölen küçük 5 yaşındaki Zeynep gözyaşlarına hakim olamadı.

Zeynep ölen muhabbet kuşu için 'Dışarıya da çıkarmadık, evde koronavirüs de yoktu. Yavrum, yüreğimin parçasıydın sen' diyerek ağladı

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