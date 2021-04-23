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Muğla’da 5 Akdeniz foku mağarada görüntülendi! Fok ailesi neden Akdeniz’i seçti? A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 23.04.2021 13:04
Güncelleme:23.04.2021 13:12
Muğla'da ilk defa 5 Akdeniz foku bir mağarada görüntülendi. Peki fok ailesi yaşam alanı olarak neden Akdeniz sularını tercih etmeye başladı? Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı. Gökova Saha Yöneticisi Çağdaş Yaşar, “Gökova Körfezi için ilk olacak bir veri elde ettik. Bu da bir kıyı mağarasında 3 yetişkin dişi ve 2 yavru bireyi aynı anda gözlemledik. Bu Gökova için ilktir. Bunun ekosistem için önemli olmasının sebebi Akdeniz fokunun orayı güvenli yaşam alanı olarak belirlemiş olmasından kaynaklı” ifadelerini kullandı.
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