Nesli tehdit altında! İlk kez aynı anda görüntülendi
Muğla'nın Gökova Körfezi'nde ilk kez bir mağarada 3 yetişkin dişi ve 2 yavru Akdeniz foku aynı anda görüntülendi. Akdeniz foku nesli tükenmekte olan deniz memelileri arasında yer alıyor ve birçok tehdide maruz kalıyor.
Giriş Tarihi: 23.04.2021
09:00 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
09:14
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Akdeniz Koruma Derneği'nce 2016 yılında hayata geçirilen 'İzleme' projesi kapsamında Akdeniz fokunun Gökova Körfezi'nde azalan yaşam alanlarını artırmak üzere bir doğal kıyı mağarasında, türün üreme dönemlerinde kullanabileceği platform uygulaması yapıldı.
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Bugüne kadar dünyada Akdeniz fokları için denenmeyen bu yöntem, ilk olma özelliği taşıyor. Uygulama sayesinde nesli tehdit altındaki tür için potansiyel üreme ve dinlenme mağarası özellikleri taşıyan kıyı mağaralarının sayısı 4'ten 5'e yükseltilmiş oldu.
'İzleme' projesi çerçevesinde Gökova Körfezi'nde ilk kez bir mağarada 3 yetişkin dişi ve 2 yavru Akdeniz foku aynı anda görüntülendi. Koruma çabalarının olumlu sonuç vermesi mutluluk yaşattı.
Akdeniz Koruma Derneği İletişim Yöneticisi Esra Kartal, 2012 yılından bu yana deniz koruma alanlarında Akdeniz foku, kum köpek balığı başta olmak üzere tür izleme, alan koruma ve denizel habitat restorasyonu üzerine çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Kartal,
"Denizel alandaki tüm çalışmalarımızda öncelikle denizel habitatların korunması ve biyoçeşitliliğin artmasını bu yolla da geçimini denizden sağlayan küçük ölçekli kıyı balıkçılarının desteklenmesini hedefliyoruz. Akdeniz foku izleme ve koruma çalışmalarımızı geliştirmek için 2016'dan bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile ortak hareket ediyoruz. Fokların kıyı mağaralarını kullanım durumunun ve bireylerin tanımlanması ile Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarını kullanan birey sayısı hakkında önemli bilgiler elde ediyoruz" dedi.