Muğla Bodrum'da orman yangını

Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yakaköy mahallesinde orman yangını çıktı. Ormanlık alandaki yangın rüzgar nedeniyle geniş alana yayıldı. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.

Ssbah saat 5:00 civarlarından Yakaköy Mahallesi Çilek mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle bir anda büyüdü. Ormanlık alandan makilik alana ve zeytin ağaçlarına kadar sıçrayan alevler yüzlerce cam ağacını küle çevirdi. Y

akaköy mahallesinden Yalıkavak mahallesine doğru ilerleyen yangına Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri, Muğla 911 Arama kurtarma ekipleri ve gönüllü vatandaşlar yangını söndürmek için cana başla çalıştı. Tepelik ve sığ arazide çıkan yangın bazı noktalarına itfaiye ekipleri ulaşamadı. 3,5 saattir süren yangın hızla büyümeye devam ediyor.