14 Mayıs 2025, Çarşamba
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Muğla açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Yeni bir depremin habercisi mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de yanıtladı
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla genelinde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Peki, bu deprem ne anlama geliyor? Yeni bir depremin habercisi mi? Başka fayları tetikler mi? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.