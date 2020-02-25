Mübarek üç aylar başladı! Üç aylar fazileti nelerdir? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?

İslam alemi için mübarek bir zaman dilimi olan üç aylar başladı! Üç aylar fazileti nelerdir? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir? Recep, Şaban, Ramazan aylarının yer aldığı üç aylarda, Regaip Kandili ve Kadir Gecesi gibi mübarek geceler de idrak edilecek. Ramazan Bayramı’nın bitimiyle son bulacak üç aylar rahmet ve bereket mevsimi olarak tanımlanmaktadır. İşte, üç ayların fazileti ve üç aylarda yapılacak ibadetler…

Üç aylar fazileti nelerdir? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir? İslam alemi için mübarek kabul edilen üç aylar, 25 Şubat 2020 itibariyle idrak edilmeye başlandı. Ramazan ayını müjdeleyen, rahmet ve bereket mevsimi olarak kabul edilen üç aylar aynı zamanda ibadetlerle dolu geçecek. Üç ayların ilk ayı ise Recep ayı olacak. Muharrem ile başlayan ve Zilhicce ile sona eren Kamerî takvim aylarının yedincisi olan Receb, aynı zamanda üç ayların ilkidir.

Üç aylarda bulunulan süre içerisinde kılınacak namazlar, tutulacak oruçların ve yapılacak ibadetlerin değeri Allah katında daha fazladır. Üç aylar, Ramazan'a hazırlık olarak da bilinmektedir. Recep ve Şaban aylarında nafile oruçlar tutarak aynı zamanda Ramazan orucuna da hazırlanabilirsiniz.