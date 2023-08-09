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MSB'ye bağlı ASFAT geliştirdi! İşte yerli ve milli yangın söndürme kiti

A Haber
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Giriş: 09.08.2023 12:45
Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT yangın söndürme kiti geliştirdi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. ASFAT İş Geliştirme Direktörü Sinan Topuz konu ile ilgili detayları A Haber’e anlattı.
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İşte yerli ve milli yangın söndürme kiti
İşte yerli ve milli yangın söndürme kiti
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