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31.12.2019

MSB'den tüyleri diken diken eden video

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, yurt içi ve dışında görev yapan askerlerin görüntülerini, "Her zaman her yerde görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz" notu ile paylaştı. Paylaşımdaki görüntüler ve askerlerin verilen mesajlar tüyleri diken diken etti. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Annelerimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için, bu toprakları vatan yapan tüm değerlerimiz için karada, havada ve denizde, her zaman her yerde görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz." denildi.

Paylaşılan görüntüde ise Barış Pınarı Harekâtı, Doğu Akdeniz ve yurt içinde görev yapan askerlerin mesajlarına yer verilerek, vatandaşların yeni yılı kutlandı.

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MSB'den tüyleri diken diken eden video
MSB'den tüyleri diken diken eden video
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