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MSB’den Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’i paylaşımı

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Giriş: 15.11.2020 14:09
Güncelleme:15.11.2020 14:09
Milli Savunma Bakanlığı, Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sinde gösteri uçuşu yapacak Solotürk’ten video paylaşımı yaptı. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix heyecanı bugün de devam ediyor. Dün İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapan #SOLOTÜRK yeni bir gösteri uçuşu ile birazdan gökyüzünde olacak" ifadeleri kullanıldı. Aynı zamanda Solotürk'ün dün gerçekleşen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix sırala yarışları öncesindeki gösterisinin yer aldığı bir de video paylaşıldı.
MSB’den Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’i paylaşımı
MSB’den Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’i paylaşımı
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