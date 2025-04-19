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Motosikletli maganda otomobilin aynasını kırdı

Motosikletli maganda otomobilin aynasını kırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 19.04.2025 10:18
Esenyurt'ta otomobiliyle seyir halinde olan Ali Emre Mamati (22), 'hızlı gitsenize lan' diyen motosiklet sürücüsü Emre K.'nın saldırısına uğradı. Aracı tekmeleyen ve aynasını kıran motosikletli ardından uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili konuşan Ali Emre Mamati, “Mahalleye gel orada kavga edeceğiz' tarzında sözler söyledi. Ondan sonra aracın aynasını kırdı, tekme attı. Bize saldıran kişini 45 suç kaydı olduğunu öğrendik" dedi.
Motosikletli maganda otomobilin aynasını kırdı
Motosikletli maganda otomobilin aynasını kırdı
Motosikletli maganda otomobilin aynasını kırdı
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