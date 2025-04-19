Motosikletli maganda otomobilin aynasını kırdı

Esenyurt'ta otomobiliyle seyir halinde olan Ali Emre Mamati (22), 'hızlı gitsenize lan' diyen motosiklet sürücüsü Emre K.'nın saldırısına uğradı. Aracı tekmeleyen ve aynasını kıran motosikletli ardından uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili konuşan Ali Emre Mamati, “Mahalleye gel orada kavga edeceğiz' tarzında sözler söyledi. Ondan sonra aracın aynasını kırdı, tekme attı. Bize saldıran kişini 45 suç kaydı olduğunu öğrendik" dedi.