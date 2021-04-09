Motorcular trafikte nelerden şikayetçi? A Haber trafikte görüntüledi! İşte motorcuların ve sürücülerin problemleri...

Motosikletler trafikte en çok problem yaşayan ve diğer sürücüler tarafından ciddiye alınmayan araçların başında geliyor. Şehir içi ya da şehirler arası yolculuklarda motosiklet sürücüleri kimi zaman ufak sıyrıklarla kimi zaman da ağır hasarlarla karşı karşıya kalabilecekleri kazalara karışıyorlar. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu motorcularla motosiklete bindi ve onların yaşadığı problemleri anlatmadı bizzat gösterdi.

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