Motor kazasında hayatını kaybeden Melek'in organları 4 kişiye can oldu

21 yaşındaki Melek Karakaş, Yalova'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmıştı. Genç kız hastanede yaşam savaşını kaybetti. Melek'in kazadan üç gün önce bağışladığı organları nakil bekleyen dört hastaya umut oldu.

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