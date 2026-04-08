Köprüler ve enerji altyapı hedefte! İran'da dehşet senaryosu: Halı bombardımanı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı açması konusunda İran'a verdiği süre TSİ 03.00'da sona eriyor. Tahran ve Washington yönetiminden yapılan peş peşe sert açıklamalar sıcak bölgede saldırıların katlanarak artacağı ihtimalini güçlendirirken, ABD'nin İran'da enerji altyapı ve köprüleri vuracağını doğrudan dile getirmesiyle gözler olası harekat ihtimaline çevrildi. A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programında İran'a hava saldırısı durumu ele alınarak Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla olası savaş senaryolarını değerlendirdi.