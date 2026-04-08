Orta Doğu’da çocukların "savaş bitti" sevinci: Masumiyetin oyunlarla imtihanı

Orta Doğu’nun bitmek bilmeyen çatışma ikliminde büyüyen çocukların, "ateşkes yapıldı" ve "savaş bitti" haberlerini duyduklarında yaşadıkları büyük sevinç A Haber ekranlarında gündeme getirildi. Bölgedeki trajedinin çocuk ruhunda açtığı derin yaraları değerlendiren uzmanlar, savaşın ve ölümün artık çocuk oyunlarına sızacak kadar kanıksandığına dikkat çekti. Uluslararası hukukun pervasızca çiğnendiği coğrafyada, çocukların en büyük hayalinin sadece silahların susması olduğu gerçeği bir kez daha yürekleri burktu.

