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Motor ehliyetlerine yeni düzenleme

A Haber
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Giriş: 13.05.2023 09:01
Motor kullanımıyla ilgili yeni bir düzenleme geliyor. Buna göre ek eğitimle birlikte 125 CC'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Eğitim süreci nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
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Motor ehliyetlerine yeni düzenleme
Motor ehliyetlerine yeni düzenleme
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