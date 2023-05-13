Motor ehliyetlerine yeni düzenleme

Motor kullanımıyla ilgili yeni bir düzenleme geliyor. Buna göre ek eğitimle birlikte 125 CC'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek. Eğitim süreci nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.

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