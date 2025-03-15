15 Mart 2025, Cumartesi
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Modern çağın sessiz salgını yalnızlık! İnsanlar neden yalnızlaşıyor?
Günümüz dünyasında bireyselleşme ve dijitalleşme insan ilişkilerinin doğasını köklü bir şekilde değiştiriyor. Bir yandan sosyal medya mesajlaşma uygulamaları ve sanal topluluklar sayesinde insanlarla her zamankinden daha fazla iletişim kurulurken öte yandan ise yüz yüze ilişkiler giderek zayıflıyor. İşte bu durum yalnızlaşmayı da beraberinde getiriyor. Detaylar analiz haberimizde...