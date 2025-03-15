15 Mart 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Modern çağın sessiz salgını yalnızlık! İnsanlar neden yalnızlaşıyor?
Modern çağın sessiz salgını yalnızlık! İnsanlar neden yalnızlaşıyor?

Modern çağın sessiz salgını yalnızlık! İnsanlar neden yalnızlaşıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2025 13:15
Günümüz dünyasında bireyselleşme ve dijitalleşme insan ilişkilerinin doğasını köklü bir şekilde değiştiriyor. Bir yandan sosyal medya mesajlaşma uygulamaları ve sanal topluluklar sayesinde insanlarla her zamankinden daha fazla iletişim kurulurken öte yandan ise yüz yüze ilişkiler giderek zayıflıyor. İşte bu durum yalnızlaşmayı da beraberinde getiriyor. Detaylar analiz haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Modern çağın sessiz salgını yalnızlık! İnsanlar neden yalnızlaşıyor?
Beklenen kavuşma! Yaren leylek geldi
Beklenen kavuşma! Yaren leylek geldi
Sahte polise operasyon!
Sahte polise operasyon!
Bahar havası gidiyor soğuk geliyor!
Bahar havası gidiyor soğuk geliyor!
Modern çağın sessiz salgını yalnızlık!
Modern çağın sessiz salgını yalnızlık!
Taşköprü sarımsağı toprakla buluştu!
Taşköprü sarımsağı toprakla buluştu!
Ankara’da leylek caminin kubbesine yuva yaptı
Ankara’da leylek caminin kubbesine yuva yaptı
Minik yürekten büyük destan
Minik yürekten büyük destan
Muğla’ya ilk turist kafilesi ulaştı!
Muğla’ya ilk turist kafilesi ulaştı!
Gaziantep’te boşanma davası sonrası dehşet!
Gaziantep'te boşanma davası sonrası dehşet!
Karaman’da camiye giden yaşlı kadına otomobil çarptı
Karaman'da camiye giden yaşlı kadına otomobil çarptı
16 yaşındaki genç sokak ortasında tüfekle vuruldu!
16 yaşındaki genç sokak ortasında tüfekle vuruldu!
Öğretmenleriyle oruç açtılar
Öğretmenleriyle oruç açtılar
Daha Fazla Video Göster