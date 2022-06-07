07 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Model Dilara Kurşun'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanığa beraat

Model Dilara Kurşun'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanığa beraat

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.06.2022 15:32
2019 Miss Turkey Güzellik Yarışması ile ün kazanan Dilara Kurşun'a geçen sene cinsel saldırı teşebbüsünde bulunduğu iddiası ile yargılanan Tufan Kılıç, serbest bırakıldı. Mahkeme kararında, şikayetçinin beyanları haricinde, cezalandırma için yeterli kanıt olmadığını bildirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ünlü modele taciz davasında karar
Ünlü modele taciz davasında karar
Ankara’da 4 ilçeye uyarı!
Ankara’da 4 ilçeye uyarı!
24 kişi ölmüştü! Gerçekler ortaya çıktı
24 kişi ölmüştü! Gerçekler ortaya çıktı
Vatandaşlar suyun için yürüdü
Vatandaşlar suyun için yürüdü
Ankara’da yağış sürecek mi? İşte cevabı
Ankara’da yağış sürecek mi? İşte cevabı
Ankara’da sağmak sonrası sel!
Ankara'da sağmak sonrası sel!
Selde mahsur kalanların kurtarılması kamerada!
Selde mahsur kalanların kurtarılması kamerada!
Korkutan sözler: 2 saat yağsa...
Korkutan sözler: 2 saat yağsa...
Oyuncak silahla akaryakıt istasyonunu soydu
Oyuncak silahla akaryakıt istasyonunu soydu
Haliç kahverengiye boyandı!
Haliç kahverengiye boyandı!
Keçilere eziyet eden sürücü kamerada
Keçilere eziyet eden sürücü kamerada
25 yaşında edebiyata damga vurdu!
25 yaşında edebiyata damga vurdu!
Daha Fazla Video Göster