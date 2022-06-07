Model Dilara Kurşun'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanığa beraat

2019 Miss Turkey Güzellik Yarışması ile ün kazanan Dilara Kurşun'a geçen sene cinsel saldırı teşebbüsünde bulunduğu iddiası ile yargılanan Tufan Kılıç, serbest bırakıldı. Mahkeme kararında, şikayetçinin beyanları haricinde, cezalandırma için yeterli kanıt olmadığını bildirdi.

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