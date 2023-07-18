MKE fabrikasında patlama... Ankara Valisi Şahin: Durum tamamen kontrol altında

Ankara Kayaş'ta bulunan MKE'ye ait kapsül fabrikasında patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 4 kişi yaralanırken, birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Patlamayla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede" denildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlama ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın sabotaj ihtimali olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gelen son dakika haberine göre; Ankara Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada patlamannedeninin belli olmadığını ve 4 işçinin yaralandığını duyurdu.