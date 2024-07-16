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Mısır yerine esrar dikmiş: 100 kök kenevir ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2024 16:40
Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, mısır tarlasında 100 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler, mısır tarlasından jandarma ekipleri tarafından tek tek söküldü.
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