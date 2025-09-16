Mısır tarlasına ekilen uyuşturucuyu jandarma yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi İkizcemüslim Mahallesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, A.T. (41) isimli şahsın ev, eklenti ve arazilerinde yapılan aramada 97 kök kenevir bitkisi, 175 gram kubar esrar ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan A.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

