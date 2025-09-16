16 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Mısır tarlasına ekilen uyuşturucuyu jandarma yakaladı
Giriş: 16.09.2025 20:04
Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi İkizcemüslim Mahallesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, A.T. (41) isimli şahsın ev, eklenti ve arazilerinde yapılan aramada 97 kök kenevir bitkisi, 175 gram kubar esrar ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan A.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
