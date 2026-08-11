Polatlı'da SİT alanında yangın çıkaran şüpheli tutuklandı

Ankara’nın Polatlı ilçesi Yassıhöyük Mahallesi’nde, 10 Ağustos 2026 günü Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında kasten yangın çıkaran Yunus Emre GÜLER isimli şüpheli, 11 Ağustos 2026 tarihinde Polatlı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şüphelinin yangını çakmak kullanarak çıkardığı ve olay sırasında 2,81 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yangının Beylikköprü Mahallesi istikametine ilerleyerek yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olduğu, müdahalenin itfaiye ekiplerince gerçekleştirildiği bildirildi.