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Minik Narin'den geriye bu görüntüler kaldı

Minik Narin'den geriye bu görüntüler kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.09.2024 18:09
Güncelleme:08.09.2024 18:10
Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra bulundu. Türkiye'yi derinden sarsan acı haberin ardından minik Narin’in yeni görüntüsü ortaya çıktı. 14 saniyelik videoda Narin'in arkadaşlarıyla beraber el salladığı görülüyor.
Minik Narin’den geriye bu görüntüler kaldı
Minik Narin'den geriye bu görüntüler kaldı
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