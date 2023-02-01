01 Şubat 2023, Çarşamba
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Mine Kocadağ’ın cesedi çuvalın içinden çıkmıştı! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu
Denizli'de 6 ay önce kaybolan Mine Kocadağ'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cani koca Mithat Kocadağ vahşeti itiraf ederek cesedi gömdüğü yeri tarif etmişti. Cesedin bulunmasının ardından Mithat Kocadağ tutuklanırken kan donduran ifadeleri de ortaya çıktı. İşte tüyler ürperten olayın ayrıntıları...