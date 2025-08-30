Milli sporcunun ’ev’ direnişi! Tebligatsız yıkım iddiası

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Milli Vücut Geliştirme sporcusu Esef Taş, yaşadığı binanın yıkılarak yerine otopark yapılmasına karşı tepkisini dile getirmişti. Haberin yayınlanmasının ardından, iddiaya göre binayı yıkacak müteahhit, sakinlere yönelik baskıyı artırdı. Önce binanın suyu kesildi, ardından doğal gaz sayaçları söküldü. Binada yaşayanlar büyük bir endişe ve tedirginlik içinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Yaşanan gelişmeler, mahallede gerginliği artırdı.

