30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Milli sporcunun 'ev' direnişi! Tebligatsız yıkım iddiası
Milli sporcunun ’ev’ direnişi! Tebligatsız yıkım iddiası

Milli sporcunun 'ev' direnişi! Tebligatsız yıkım iddiası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2025 21:13
Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Milli Vücut Geliştirme sporcusu Esef Taş, yaşadığı binanın yıkılarak yerine otopark yapılmasına karşı tepkisini dile getirmişti. Haberin yayınlanmasının ardından, iddiaya göre binayı yıkacak müteahhit, sakinlere yönelik baskıyı artırdı. Önce binanın suyu kesildi, ardından doğal gaz sayaçları söküldü. Binada yaşayanlar büyük bir endişe ve tedirginlik içinde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Yaşanan gelişmeler, mahallede gerginliği artırdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Milli sporcunun ’ev’ direnişi! Tebligatsız yıkım iddiası
Okul alışverişi başladı! Çanta, defter, kalem...
Okul alışverişi başladı! Çanta, defter, kalem...
Milli sporcunun ’ev’ direnişi!
Milli sporcunun 'ev' direnişi!
Aracı içinde bayılan sürücü hastaneye kaldırıldı
Aracı içinde bayılan sürücü hastaneye kaldırıldı
Darp ettikleri kiracılarının ölümüne neden olan çift tutuklandı
Darp ettikleri kiracılarının ölümüne neden olan çift tutuklandı
Serinlemek için suya giren genç hayatını kaybetti
Serinlemek için suya giren genç hayatını kaybetti
Malatya’da alacak verecek meselesi kanlı bitti
Malatya'da alacak verecek meselesi kanlı bitti
Durakta yolcu alan halk otobüsüne tır çarptı!
Durakta yolcu alan halk otobüsüne tır çarptı!
Hem Mourinho hem de Solskjær için helva dağıttı
Hem Mourinho hem de Solskjær için helva dağıttı
Diyarbakır’da kadınları taşıyan minibüs devrildi!
Diyarbakır’da kadınları taşıyan minibüs devrildi!
İş yeri müdürünü öldüren şahıs yakalandı
İş yeri müdürünü öldüren şahıs yakalandı
İstanbul’un ortasında yeşil bir köy: Pirinççi
İstanbul'un ortasında yeşil bir köy: Pirinççi
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı
Daha Fazla Video Göster