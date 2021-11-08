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Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan’da Zafer Günü törenine katıldı

DHA
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Giriş: 08.11.2021 10:15
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 8 Kasım Zafer Günü kutlamaları kapsamında geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nde kutlama programına katıldı. Burada konuşma yapan Akar, “Azerbaycan Türkü yaşadığı zorluklar karşısında yılmamış, 'artık yeter' diyerek vatanına, hakkına, hukukuna, öz topraklarına sahip çıkmıştır” dedi.

Bakan Akar, Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde 8 Kasım Zafer Günü kapsamında düzenlenen kutlama töreninde yaptığı konuşmada, "can gardaşları" ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğunu ifade ederek sözlerine başladı. "Sen Azerbaycan Yüreğimde Ateş" şiirinden "Gitmesin Şuşa'ya, Azatlığa har-ı bülbül. Açmasın laleler topraktayken binlerce gül / İnmesin yükselen bayrak bitsin asırlık zul. Konmaz başka aşka Azerbaycansız bu gönül" dizelerini okuyan Bakan Akar, "Çok şükür, Karabağ bugün özgürdür. Şuşa, Fuzuli, Cebrayıl, Kubadlı, Zengilan, Ağdam, Kelbecer, Laçin bugün özgürdür ve anavatanla kucaklaşmıştır. İşte, Azerbaycan Türkü yaşadığı zorluklar karşısında yılmamış, 'artık yeter' diyerek vatanına, hakkına, hukukuna, öz topraklarına sahip çıkmıştır" diye konuştu.

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