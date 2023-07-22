22 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Milli Hızlı Tren 2025 yılında raylarda! Tasarım çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu kokpitte test etti

Milli Hızlı Tren 2025 yılında raylarda! Tasarım çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu kokpitte test etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2023 16:25
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya’da bulunan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.'yi ziyaret ettiği esnada kokpitine geçtiği Milli Elektrikli Tren’in sürüşünü gerçekleştirdi. Milli hızlı trenin tasarım çalışmalarını yüzde 90 oranında tamamladıklarını söyleyen Uraloğlu "İlk prototip montajına 2024 yılı başında başlamayı planlıyoruz. 8 araçlı tren setine sahip olacak bu milli hızlı trenimizi de 2025 yılında yolcu taşımacılığına kazandırmayı hedefliyoruz" dedi. İşte detaylar...
Milli Hızlı Tren 2025 yılında raylarda
Milli Hızlı Tren 2025 yılında raylarda
Tüp bebek istemeyen tazminat ödeyecek!
Tüp bebek istemeyen tazminat ödeyecek!
Bıçakla kadını rehin alan saldırgan kamerada
Bıçakla kadını rehin alan saldırgan kamerada
Çeşme yangınında kundakçı kamerada
Çeşme yangınında kundakçı kamerada
Rize’de fırtına vadisinde rafting yarışı
Rize'de fırtına vadisinde rafting yarışı
Kuzguncuk Parkı kaderine mi terk edildi?
Kuzguncuk Parkı kaderine mi terk edildi?
Deprem bölgesi için yardım çarşısı programı
Deprem bölgesi için yardım çarşısı programı
Yanan otelde 2 turist can verdi
Yanan otelde 2 turist can verdi
’Dur’ ihtarına uymadı! Polisin üzerine sürdü...
'Dur' ihtarına uymadı! Polisin üzerine sürdü...
Sıcak hava sağlığınızı bozabilir
Sıcak hava sağlığınızı bozabilir
Çeşme’de orman yangını
Çeşme'de orman yangını
Tenis topu büyüklüğünde dolu
Tenis topu büyüklüğünde dolu
Daha Fazla Video Göster