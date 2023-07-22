Milli Hızlı Tren 2025 yılında raylarda! Tasarım çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu kokpitte test etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya’da bulunan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.'yi ziyaret ettiği esnada kokpitine geçtiği Milli Elektrikli Tren’in sürüşünü gerçekleştirdi. Milli hızlı trenin tasarım çalışmalarını yüzde 90 oranında tamamladıklarını söyleyen Uraloğlu "İlk prototip montajına 2024 yılı başında başlamayı planlıyoruz. 8 araçlı tren setine sahip olacak bu milli hızlı trenimizi de 2025 yılında yolcu taşımacılığına kazandırmayı hedefliyoruz" dedi. İşte detaylar...